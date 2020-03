Últimas Netflix lança plano mais barato em novos países

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

O plano para dispositivos móveis com mensalidades mais baratas da Netflix foi lançado agora em mais dois países. Disponibilizado inicialmente na Índia e na Malásia, no segundo semestre de 2019, a modalidade chega às Filipinas e à Tailândia, com o objetivo de aumentar a base de assinantes nesses países.

Conforme o BusinessWorld, a assinatura mensal tem custo de de US$ 3, com direito a acessar todo o catálogo do serviço de streaming sem interrupções e livre de anúncios, exclusivamente em dispositivos móveis, ou seja, smartphones e tablets, um por vez.

Quem preferir assinar esse plano para celular nestes países pode pagar a mensalidade com cartão de crédito, de débito ou gift card, com a possibilidade ainda de se associar por meio das operadoras parceiras, com a cobrança mensal vindo na mesma fatura da conta.

