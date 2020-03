Dicas de O Sul Série “Pandemia”, da Netflix, mostra cientistas que tentam evitar surtos mundiais de doenças

Por Redação O Sul | 14 de março de 2020

Pandemia mostra doenças como a gripe comum, a H1N1 e a gripe aviária. Foto: Reprodução/YouTube Pandemia mostra doenças como a gripe comum, a H1N1 e a gripe aviária. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O número de casos de contaminação do novo coronavírus deixa o mundo em alerta, e as pessoas buscando informações. Por isso mesmo tem chamado a atenção a série documental da Netflix “Pandemia”. Durante seis episódios, a produção mostra entrevistas com cientistas, médicos e pesquisadores que atuaram nos principais experimentos para erradicação de doenças de alto contágio, como a gripe.

A série mostra o trabalho dos profissionais envolvidos e explica como uma doença se espalha pelo mundo. São mostradas histórias de pessoas que não acreditam em vacinas e curas desenvolvidas por laboratórios, preferindo métodos de tratamento menos convencionais.

A série tem como foco doenças como a gripe comum, a H1N1 e a gripe aviária. O documentário passa por países como Estados Unidos, Congo e México. Pandemia mostra avanços conquistados por pesquisadores e cientistas da área, esforços de médicos para promover a conscientização das populações quanto à transmissão de doenças.

Os episódios variam entre 40 e 52 minutos.

