Brasil Ministério de Saúde vai adquirir mais de 100 milhões de seringas e agulhas

Por Redação O Sul | 13 de janeiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Brasil já conta com estoque de 80 milhões de seringas e agulhas nos Estados. Foto: Reprodução Brasil já conta com estoque de 80 milhões de seringas e agulhas nos Estados. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério da Saúde informou nesta quarta-feira (13) que está adquirindo mais de 100 milhões seringas e agulhas de diversos tipos para abastecer e preparar a estrutura do SUS (Sistema Único de Saúde) para a vacinação contra a Covid-19.

Além das aquisições realizadas pela pasta de 60 milhões por requerimentos administrativos pelos excedentes e 40 milhões via OPAS (Organização Pan-americana de Saúde), o Brasil tem disponível mais de 80 milhões de seringas e agulhas em estoques nos Estados, num esforço via Conass (Conselho Nacional de Secretários de Estado de Saúde) e Conasems (Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde). “Com isso, vamos conseguir manter nossa necessidade sem ter desabastecimento”, disse o secretário Executivo do Ministério da Saúde, Élcio Franco.

O secretário lembrou, ainda, que a quantidade de doses de vacinas vai ser escalonada de acordo com a produção ou aquisições que o Ministério irá fazer, e a necessidade de seringas será proporcional a isso.

Desde agosto de 2020, o Ministério da Saúde vem articulando para adquirir insumos essenciais para vacinação. “É o normal. Um processo de aquisição na administração pública leva cerca de três meses até que seja concluído”, pontuou o secretário Élcio. No dia 15 de janeiro, existe a previsão de abertura de novo pregão eletrônico.

Outra ação do governo federal, segundo o ministério, foi restringir a exportação de seringas e agulhas, além de reduzir a taxa de importação do produto. “O Brasil é um dos principais produtores desses materiais, tendo sua produção de 1,5 bilhão que atende o mercado interno e externo”, destacou Franco.

O Ministério da Saúde afirmou ainda que tem se reunido com entidades do setor para concentrar um esforço nacional, conjunto e integrado para imunizar a população brasileira com o compromisso de disponibilização de 30 milhões de seringas até o final de janeiro.

A pasta também faz questão de dizer que a compra de seringas e agulhas é de responsabilidade dos Estados e municípios, mas que, devido ao cenário de emergência em saúde pública, o Ministério da Saúde utilizou o seu poder de compra para fazer as aquisições em apoio irrestrito aos gestores locais do SUS e, assim, fortalecer a rede pública de saúde no enfrentamento da doença em todos os Estados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil