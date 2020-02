Notas Brasil Ministério demite autoridades de combate à mudança climática

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

O Ministério do Meio Ambiente demitiu duas autoridades de alto escalão que atuavam no combate às mudanças climáticas, deixando os postos vagos em um momento no qual o país está sob os holofotes por causa dos gases de efeito estufa liberados pela devastação da Floresta Amazônica. Foram demitidos o diretor encarregado do combate à mudança climática e seu vice.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário