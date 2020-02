Notas Brasil CNN Brasil é o destino de Bruna Ostermann

Por Redação O Sul | 28 de fevereiro de 2020

Como antecipado pelo site Coletiva.net, a CNN Brasil é a nova casa de Bruna Ostermann, que deixou o SBT-RS em janeiro. A jornalista será a correspondente do Rio Grande do Sul na emissora, que estreia no próximo mês. A novidade foi confirmada pela profissional em suas redes sociais. Segundo Bruna, desde o começo do ano ela está mergulhada neste desafio.

