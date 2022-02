Porto Alegre Ministério do Turismo aponta Porto Alegre como um dos 25 destinos tendência para 2022

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

Pôr do Sol no Guaíba é um cartão-postal da cidade Foto: Giulian Serafim/PMPA Pôr do Sol no Guaíba é um cartão-postal da cidade. (Foto: Giulian Serafim / PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

O Ministério do Turismo lançou a Revista de Tendências do Turismo, produzido pela SNDTur (Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo), que traz um retrato das projeções para a retomada das atividades turísticas ao longo de 2022.

Além disso, o documento aponta as tendências do turismo de experiência, turismo gastronômico e as férias com autocuidado. Porto Alegre aparece entra os 25 destinos tendência.

Turismo ao ar livre, viagem com a família ou em pequenos grupos, testes e vacinas como pré-requisito, respeito aos protocolos sanitários, estão entre as principais tendências apontadas.

“A retomada do turismo rural, a Orla do Guaíba, que além dos espaços de lazer e práticas esportivas, oferece inúmeras possibilidades gastronômicas, as microcervejarias, os projetos de revitalização do 4° Distrito e Centro Histórico, estão dando uma cara nova para a Capital”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Rodrigo Lorenzoni.

Uma tendência marcante, segundo a publicação, é a busca, por parte dos viajantes, por destinos seguros do ponto de vista sanitário “Porto Alegre possui o Selo Safe Travels, que identifica os destinos que adotaram protocolos globais de saúde e higiene contra a Covid-19, além disso, 87% da população está com esquema vacinal completo”, ressaltou Lorenzoni.

Os destinos destaque para 2022, segundo o Ministério do Turismo

• Alter do Chão (PA)

• Belém (PA)

• Boa Vista (RR)

• Bonito (MS)

• Campos do Jordão (SP)

• Chapada dos Veadeiros (Alto Paraíso e Cavalcante-GO)

• Fernando de Noronha (PE)

• Florianópolis (SC)

• Fortaleza (CE)

• Gramado (RS)

• Ilhabela (SP)

• Jalapão (TO)

• João Pessoa (PB)

• Maceió (AL)

• Natal (RN)

• Paraty (RJ)

• Pirenópolis (GO)

• Porto Alegre (RS)

• Porto de Galinhas (Ipojuca-PE)

• Porto Seguro (BA)

• Praia Grande (SC)

• Rio de Janeiro (RJ)

• São Paulo (SP)

• Serra da Capivara (PI)

• Ubatuba (SP)

