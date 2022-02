Polícia Pai e filho são presos e polícia recupera carro roubado e clonado na BR-153, em Bagé

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2022

O pai estava foragido e foi preso quando veio apoiar o filho no posto policial Foto: PRF/Divulgação O pai estava foragido e foi preso quando veio apoiar o filho no posto policial. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, nesta terça-feira (22), um veículo roubado há quase dois anos em Viamão. Ele foi abordado quando circulava com placas clonadas na BR-153, em Bagé, na Região da Campanha.

Durante fiscalização, os policiais rodoviários federais abordaram uma Ecosport com placas de São Leopoldo. Ao analisarem os elementos identificadores do veículo, como a numeração do chassi e das demais partes, constataram que o carro havia sido clonado. Ele teve as placas originais de Viamão substituídas pelas de outro idêntico emplacado em São Leopoldo.

O automóvel original havia sido roubado em Viamão em junho de 2019, onde dois assaltantes renderam o proprietário com uma pistola encostada em sua cabeça levando o carro.

O motorista do carro clonado, de 22 anos, natural de Bagé, apresentou uma procuração que dava poderes para o se pai vender o veículo. Ele foi chamado pelo filho e veio até o posto policial.

Foi então identificado pelos policiais que o homem estava sendo procurado pela Justiça desde 2019, conforme mandado de prisão em razão dos crimes de receptação. Natural de Bagé e com 45 anos, tem antecedentes criminais por abigeato, embriaguez ao volante e outros crimes de trânsito.

Pai e filho foram encaminhados para a polícia judiciária local. O pai ficará a disposição da Justiça em razão do mandado de prisão e será investigado pelo veículo roubado e clonado, assim como o filho. O automóvel foi apreendido e será restituído ao legítimo proprietário.

