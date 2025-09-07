Segunda-feira, 08 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Ministério dos Transportes sugere velocidade máxima de 30 quilômetros por hora dentro de cidades do País

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

A proposta foi baseada em experiências próprias nas cidades brasileiras. (Foto: Agência Brasil)

O governo federal abriu uma consulta pública na última semana para revisar o Guia de Gestão de Velocidades no Contexto Urbano, um documento que orienta União, estados e municípios na definição dos limites de velocidade em todo o país. A proposta, coordenada pelo Ministério dos Transportes, busca reduzir acidentes e mortes no trânsito. Entre as mudanças, está a possibilidade de reduzir o limite de velocidade para 30 km/h em zonas urbanas e aplicar ajustes também em rodovias que cruzam áreas urbanizadas.

Medida tem por intuito evitar acidentes

O excesso de velocidade é um dos principais motivos de acidentes de trânsito. De acordo com o Relatório de Status Global de Segurança Viária da ONU de 2018,  cerca de 1,35 milhão de vidas são perdidas anualmente devido a acidentes no trânsito mundial. Para reduzir esse problema, a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), órgão responsável por fiscalizar e fazer cumprir a legislação de trânsito, sugere que, em áreas urbanas, seja adotado um limite de velocidade padronizado de 30 km/h. Já em vias de maior fluxo, como as que conectam bairros e regiões, o ideal seria manter a velocidade entre 40 e 50 km/h, desde que possuam infraestrutura adequada para reduzir riscos de acidentes.

A proposta foi baseada em experiências próprias nas cidades brasileiras. Em Fortaleza, por exemplo, a redução de velocidade de 60 km/h para 50 km/h aumentou o tempo médio de viagem em apenas 6 segundos por quilômetro, mas provocou queda de 30% nos acidentes e redução de até 63% nos atropelamentos. Além da segurança, houve ainda impacto ambiental positivo, com queda de 7% na emissão de gás carbônico.

Outras propostas debatidas na consulta pública

Durante a consulta pública, outros tópicos foram abordados pensando na redução de acidentes e mortes no trânsito. A Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, por exemplo, defendeu o uso de limites dinâmicos de velocidade, ajustados em tempo real por meio de placas eletrônicas de acordo com as condições do tráfego ou imprevistos.

Já o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo sugeriu a criação de um mapa nacional de acidentes, que permitiria relacionar taxas de acidentes de trânsito e limites de velocidade em cada região. Além disso, também foi levada para a consulta uma consideração sobre a capacidade de frenagem dos carros modernos, argumentando que os critérios atuais seriam exagerados na definição dos limites.

Entenda o que pode mudar na prática

Hoje, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece limites gerais para diferentes tipos de vias: em rodovias de pista dupla, a lei estabelece um limite de 110 km/h para carros e motos; em rodovias simples, 100 km/h, e em estradas, 60 km/h, além das categorias urbanas que variam entre 80 km/h (vias rápidas) e 30 km/h (vias locais). Estados e municípios podem flexibilizar esses limites, mas sempre respeitando características técnicas e condições de trânsito.

Com as mudanças, a expectativa é que a atualização do guia influencie novas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), o órgão responsável por elaborar e estabelecer diretrizes para a Política Nacional de Trânsito e o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e que têm força de norma em todo o país. Dessa forma, eventuais mudanças não ficariam restritas a recomendações, mas poderiam se tornar obrigatórias em âmbito nacional.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Expulso: youtuber debocha de professora na Universidade de Brasília
Banco Central tem nove funcionários na segurança do sistema do Pix, alvo de ataques hackers
https://www.osul.com.br/ministerio-dos-transportes-sugere-velocidade-maxima-de-30-quilometros-por-hora-dentro-de-cidades-do-pais/ Ministério dos Transportes sugere velocidade máxima de 30 quilômetros por hora dentro de cidades do País 2025-09-07
Deixe seu comentário

Últimas

Inter Os guris do Celeiro de Ases ganham espaço com Roger Machado no Inter
Esporte Quem corre mais risco de cair? Veja os clubes ameaçados no Brasileirão
Inter Com foco na solidez defensiva, Inter projeta a formação ideal para o duelo contra o Palmeiras no Brasileirão
Política Bolsonaro pede ao ministro Alexandre de Moraes liberação para ir a hospital realizar procedimento médico
Grêmio Mano Menezes quer um Grêmio mais protagonista: o desafio da evolução em casa
Saúde Organização Mundial da Saúde aponta que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais em todo o mundo
Saúde Brasil registra um caso de envenenamento a cada duas horas
Política Em reunião virtual do Brics, Lula diz que países são “vítimas” de práticas ilegais e chantagem tarifária
Economia ICMS sobre a gasolina, o diesel e o gás de cozinha aumentará a partir de janeiro de 2026
Economia Banco Central divulgará neste mês as regras de padronização do chamado Pix parcelado
Pode te interessar

Brasil Gaúchos assinam símbolo oficial dos Técnicos em Nutrição e Dietética, escolhido em concurso nacional

Política Entenda os próximos passos do julgamento de Bolsonaro e mais sete réus no Supremo

Política Ministro do Supremo Gilmar Mendes afirma que não há “ditadura da toga” no Brasil

Brasil Apoiadores de Bolsonaro se reúnem em capitais no 7 de Setembro para pedir anistia