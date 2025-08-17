Polícia Ministério Público denuncia criminosos que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Os criminosos prometiam sorteios fictícios de eletrodomésticos e roupas de cama em Camaquã Foto: MPRS/Divulgação Os criminosos prometiam sorteios fictícios de eletrodomésticos e roupas de cama em Camaquã. (Foto: MPRS/Divulgação) Foto: MPRS/Divulgação

O MPRS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) denunciou por estelionato e associação criminosa três mulheres e dois homens que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas, com sorteios fictícios de eletrodomésticos e roupas de cama, em Camaquã.

O promotor de Justiça Fernando Mello Müller, que ofereceu a denúncia ao Judiciário na semana passada, pediu que cada uma das seis vítimas do grupo identificadas até o momento sejam ressarcidas, bem como o repasse de R$ 20 mil a uma entidade local de apoio a crianças em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com a denúncia do MPRS, três dos cinco denunciados já se encontram no sistema prisional gaúcho. Os golpes ocorreram entre os dias 5 e 25 de julho em horários alternados e em diversos locais de Camaquã, inclusive no estacionamento de um supermercado na área central da cidade.

Segundo o promotor, os golpistas abordavam de forma insistente as vítimas, utilizando-se de argumentos falsos e emocionais, além das imagens e histórias de uma criança com paralisia cerebral que realmente existe. O pretexto era arrecadar fundos em prol de um tratamento médico e compra de medicamentos.

“Os denunciados chegavam a dizer, nos casos do estacionamento do supermercado, que o estabelecimento comercial apoiava as rifas, o que também é inverídico. Os valores dos golpes eram divididos entre os criminosos, sem qualquer repasse para a criança, da qual uma das criminosas é madrinha. Acreditamos que são dezenas de vítimas, o que segue sendo apurado, e há relatos de que os golpistas vendiam as falsas rifas durante festas em cidades vizinhas e em inúmeras cidades do Estado. Prova disso, foi a apreensão de um carro com vários talonários de rifas”, afirmou Müller.

Ministério Público denuncia criminosos que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS

