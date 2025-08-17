Celebridades Familiares e amigos recordam a passagem de um ano da morte de Silvio Santos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Dono do SBT, o apresentador encantou gerações com seu carisma Foto: Divulgação/SBT Dono do SBT, o apresentador encantou gerações com seu carisma. (Foto: Divulgação/SBT) Foto: Divulgação/SBT

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Amigos e familiares de Silvio Santos recordaram, neste domingo (17), a passagem de um ano da morte do apresentador. Considerado um dos maiores comunicadores do Brasil, ele morreu aos 93 anos, em 17 de agosto de 2024, em São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por Influenza A (H1N1).

Dono de uma carreira que se estendeu por mais de 60 anos, o apresentador encantou gerações com o seu carisma e movimentou o cenário midiático no País enquanto esteve à frente de atrações tradicionais do SBT, rede de televisão fundada por ele em agosto de 1981.

Em seu perfil no Instagram, Ratinho compartilhou uma foto ao lado do amigo de longa data e escreveu: “Seguimos honrando sua memória, levando carinho e dedicação a todos os nossos telespectadores, como você sempre nos ensinou com sabedoria”.

Celso Portiolli, que comanda o “Domingo Legal”, falou sobre Silvio durante o programa: “Hoje faz um ano da perda do nosso patrão. É um dia que eu estou bastante emocionado. Mandaram um vídeo para gente, eu fiquei bastante emocionado. É um dia muito especial para a gente. Todos nós sentimos muita falta do nosso pai profissional, muita falta realmente. Tenho uma saudade gigantesca dele. Até hoje não caiu a ficha”.

Cintia Abravanel, uma das filhas de Silvio, expressou seus sentimentos neste domingo nas redes sociais. “Hoje, 17 de agosto, faz um ano que você se foi, e confesso que estou bastante triste. Sinto uma dor grande no coração a pensar que você não está mais aqui comigo. Mas também tenho certeza de que você está no melhor lugar, ao lado do nosso Pai”, afirmou.

“Tenho muito orgulho das suas filhas e da sua esposa. Elas continuam o seu legado, mantendo viva a memória do Silvio Santos, que trouxe tanta alegria para a nossa televisão brasileira. E também honraram a sua história, que é tão linda e cheia de inspiração. Sou grata por você ter sido meu maior exemplo”, prosseguiu.

Silvia Abravanel,também filha do apresentador, comentou que, embora seja um dia difícil, é um data de gratidão. “Sei que estás ao lado de Deus pai. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro. Com muito carinho de sua filha Silvinha”, postou ela nas redes sociais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Celebridades

https://www.osul.com.br/familiares-e-amigos-recordam-a-passagem-de-um-ano-da-morte-de-silvio-santos/

Familiares e amigos recordam a passagem de um ano da morte de Silvio Santos

2025-08-17