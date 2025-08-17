Domingo, 17 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Rio Grande do Sul Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Veríssimo é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira

Foto: Divulgação
Veríssimo é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira. (Foto: Divulgação)

O escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde o dia 11 deste mês.

A informação foi confirmada por familiares do escritor, que está em estado grave. Veríssimo tem Mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, o escritor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), que lhe deixou sequelas.

Nascido em 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, o gaúcho é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, com dezenas de obras publicadas.

Seus livros apresentam ironia, humor refinado, temáticas do cotidiano, narrativas policiais, entre outros elementos.

tags: em foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Familiares e amigos recordam a passagem de um ano da morte de Silvio Santos
Fora de casa, Grêmio vence por 3 a 1 o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
https://www.osul.com.br/escritor-e-cronista-gaucho-luis-fernando-verissimo-esta-hospitalizado-em-estado-grave-em-porto-alegre/ Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre 2025-08-17
Deixe seu comentário

Últimas

Grêmio Fora de casa, Grêmio vence por 3 a 1 o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro
Celebridades Familiares e amigos recordam a passagem de um ano da morte de Silvio Santos
Porto Alegre Projeto Bota-Fora atende 15 comunidades nesta semana em Porto Alegre
Polícia Ministério Público denuncia criminosos que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS
Polícia Advogado gaúcho suspeito de aplicar golpes em clientes deixa a prisão
Política Ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro chama Lula de “cachaceiro” e “pinguço”
Política Saiba como será o rito do julgamento de Bolsonaro e aliados no Supremo
Mundo Hamas diz que plano de realocação para Gaza constitui uma onda de genocídio
Brasil Geração prateada: número de trabalhadores acima de 60 anos cresce quase 70% no Brasil desde 2012
Rio Grande do Sul Trio de uruguaios é preso com agrotóxicos ilegais em Bagé
Pode te interessar

Polícia Ministério Público denuncia criminosos que usavam a imagem de uma criança com paralisia cerebral para vender rifas falsas no RS

Polícia Advogado gaúcho suspeito de aplicar golpes em clientes deixa a prisão

Rio Grande do Sul Trio de uruguaios é preso com agrotóxicos ilegais em Bagé

Rio Grande do Sul Porto de Rio Grande registra melhor resultado semestral em quatro anos