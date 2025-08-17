Rio Grande do Sul Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Veríssimo é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira Foto: Divulgação Veríssimo é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde o dia 11 deste mês.

A informação foi confirmada por familiares do escritor, que está em estado grave. Veríssimo tem Mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, o escritor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), que lhe deixou sequelas.

Nascido em 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, o gaúcho é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, com dezenas de obras publicadas.

Seus livros apresentam ironia, humor refinado, temáticas do cotidiano, narrativas policiais, entre outros elementos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/escritor-e-cronista-gaucho-luis-fernando-verissimo-esta-hospitalizado-em-estado-grave-em-porto-alegre/

Escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está hospitalizado em estado grave em Porto Alegre

2025-08-17