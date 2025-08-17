Domingo, 17 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2025
Veríssimo é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileiraFoto: Divulgação
O escritor e cronista gaúcho Luis Fernando Veríssimo está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, desde o dia 11 deste mês.
A informação foi confirmada por familiares do escritor, que está em estado grave. Veríssimo tem Mal de Parkinson e problemas cardíacos. Em 2021, o escritor sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), que lhe deixou sequelas.
Nascido em 26 de setembro de 1936 em Porto Alegre, o gaúcho é um dos principais autores da literatura contemporânea brasileira, com dezenas de obras publicadas.
Seus livros apresentam ironia, humor refinado, temáticas do cotidiano, narrativas policiais, entre outros elementos.
Voltar Todas de Rio Grande do Sul