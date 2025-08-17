Grêmio Fora de casa, Grêmio vence por 3 a 1 o Atlético-MG pelo Campeonato Brasileiro

Tricolor conseguiu virar o placar em cima do Galo na Arena MRV. (Foto: Reprodução de TV)

De virada, o Grêmio venceu por 3 a 1 o Atlético-MG na tarde deste domingo (17), na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Edenilson, Balbuena e Aravena. Scarpa abriu o placar para os mineiros.

Os primeiros cinco minutos do jogo foram marcados por muitas faltas, dificultando o ritmo da partida. Aos 6 minutos, o Galo chegou com perigo no campo de ataque. Scarpa cobrou escanteio fechado, e Tiago Volpi afastou a bola, que iria entrar.

Em seguida, Alexander conseguiu espaço na entrada da área do Grêmio e bateu cruzado. O chute rasteiro passou à direita da goleira defendida por Volpi.

Aos 8 minutos, o Grêmio teve a sua primeira finalização. Cristian Olivera arrancou pela esquerda e chutou, mas a bola saiu pela linha de fundo.

Nos minutos seguintes, o jogo seguiu equilibrado. Aos 26, Edenilson cobrou escanteio, a bola foi afastada da área pela defesa e sobrou para Villasanti, que chutou por cima da goleira. Aos 27, o Galo respondeu com Cuello, que chutou para fora.

Dez minutos depois, aos 37, os donos da casa abriram o placar com um golaço de Gustavo Scarpa. Hulk cobrou falta de forma curta e passou para Scarpa, que chegou chutando de primeira, da intermediária. A bola estufou as redes no ângulo direito de Volpi.

O Tricolor gaúcho buscou o empate aos 44 minutos, com Edenilson. Marlon cobrou escanteio e, no meio da área, Edenilson apareceu para empurrar de cabeça no cantinho de Everson.

Segundo tempo

O segundo tempo da partida começou equilibrado, mas o Grêmio virou o placar aos 12 minutos, com Balbuena. Marlon cobrou escanteio pelo lado esquerdo, a defesa do Atlético-MG tentou afastar, mas a bola sobrou no meio da área para Balbuena, que chutou para o fundo das redes.

Aos 15 minutos, o Galo chegou com perigo. Hulk limpou a jogada na frente da área e disparou um chute forte por cima do gol defendido por Volpi.

Quatro minutos depois, o jogador gremista Carlos Vinícius foi expulso por ter atingido Iván Román com o braço em disputa de bola. Com um jogador a mais, o Atlético-MG aumentou a pressão em busca do empate.

Aos 30 minutos, mais uma cartão vermelho. Desta vez, para o Galo. Após revisão do VAR, Cuello foi expulso da partida por dar um pisão na virilha de Riquelme.

Apesar da pressão do Atlético-MG, o Grêmio quase marcou aos 44 minutos, quando Everson fez grande defesa em chute de Aravena de dentro da área.

Um minuto depois, o atacante chileno ampliou a vantagem gremista. Riquelme conseguiu belo passa para André Henrique, dentro da área e na cara de Everson. O centroavante passou para Aravena, que, com o gol aberto, só teve o trabalho de empurrar para as redes.

Com a vitória, o time de Mano Menezes, que estava pressionado no cargo, soma 23 pontos e ocupa a 13ª posição na tabela.

