Polícia Ministério Público denuncia mãe e padrasto de menino de 3 anos por homicídio em Taquari

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O crime foi cometido no dia 3 deste mês, no bairro Boa Vista II Foto: Agência Brasil O crime foi cometido no dia 3 deste mês, no bairro Boa Vista II. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MP (Ministério Público) denunciou a mãe e o padrasto de um menino de 3 anos por homicídio triplamente qualificado e lesão corporal em Taquari, no Vale do Taquari. O promotor responsável pelo caso, André Eduardo Schröder Prediger, também pediu à Justiça a prisão preventiva da mulher.

O homem foi preso em flagrante após o crime, cometido no dia 3 deste mês no bairro Boa Vista II. Na peça protocolada na terça-feira (15), o promotor afirmou que o padrasto ficou irritado com a criança quando fazia a troca de fraldas, deu um tapa na sua cabeça e a jogou em um colchão, fazendo com que batesse a boca na parede. O denunciado ainda chutou a vítima. Em seguida, chamou a sua companheira, mãe do menino. Ela levou o filho ao Hospital de Taquari, onde a criança chegou sem vida.

“A mãe, com amplo domínio sobre o fato, concorreu para a prática do crime contra seu próprio filho na medida em que tinha conhecimento das recentes e constantes agressões praticadas pelo companheiro, não apenas sem tomar qualquer atitude para fazer cessar a conduta, mas também encobrindo as agressões anteriores”, explicou o promotor.

Logo após a morte da criança e a prisão em flagrante do companheiro, a mãe retornou à residência da família e limpou todos os vestígios deixados pelo crime, prejudicando a realização de exame pericial. Além disso, era do conhecimento dela que o denunciado não desejava o convívio com os filhos da mulher, afirmando, inclusive, que a companheira deveria escolher entre ele ou as crianças.

“A mãe omitiu-se da tomada de providências para impedir o resultado, quando devia e podia fazê-lo, considerando a obrigação legal de cuidado, proteção e vigilância em relação à vítima”, acrescentou o promotor.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Polícia