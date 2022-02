Política “Deus, pátria, família e liberdade”, diz Bolsonaro ao destacar afinidades com o primeiro-ministro da Hungria

17 de fevereiro de 2022

"Comungamos também da defesa da família com muita ênfase", declarou Bolsonaro a Órban Foto: Marcos Corrêa/PR

O presidente Jair Bolsonaro se reuniu nesta quinta-feira (17) com o primeiro-ministro da Hungria, Victor Órban, em Budapeste. Os dois assinaram acordos comerciais. A Hungria anunciou a compra de dois aviões cargueiros da Embraer.

“Prezado Orbán, é uma satisfação muito grande estar na Hungria. Considero o seu país o nosso pequeno grande irmão. Pequeno se levarmos em conta as nossas diferenças nas respectivas extensões territoriais, e grande pelos valores que nós representamos, que podem ser resumidos em quatro palavras: Deus, pátria, família e liberdade. Comungamos também da defesa da família com muita ênfase. Uma família bem estruturada, ela faz com que a sua respectiva sociedade seja sadia. Não devemos perder esse foco”, disse Bolsonaro em declaração à imprensa ao lado do premiê.

“Prezado Orbán, trato como irmão, dada a afinidade que temos na defesa dos nossos povos”, completou o presidente brasileiro. Antes do encontro, Bolsonaro depositou flores em um monumento erguido em homenagem aos heróis húngaros e se reuniu com o presidente János Áder.

Em sua fala, Orbán prestou solidariedade às vítimas das fortes chuvas em Petrópolis (RJ), que mataram mais de 100 pessoas. Ele destacou que Bolsonaro foi o primeiro presidente do Brasil a visitar a Hungria.

Orbán também comentou a crise entre Ucrânia e Rússia. Segundo ele, a Hungria tenta evitar uma guerra na região. Sobre essa questão, Bolsonaro disse que, “coincidência ou não”, sua chegada ao leste europeu se deu ao mesmo tempo em que houve o recuo de tropas russas.

As trocas comerciais do Brasil com a Hungria, no entanto, ainda são baixas em termos comparativos. O próprio Itamaraty reconheceu, na declaração oficial sobre o encontro, que o relacionamento entre os países melhorou nos últimos três anos – ou seja, após a posse de Bolsonaro, próximo ideologicamente de Orbán.

“Reconhecendo a atmosfera de simpatia mútua entre os dois países, o compartilhamento de valores fundamentais e a convergência de visões no plano das relações internacionais, os mandatários húngaros e brasileiro reforçaram seu compromisso com a defesa da família, da liberdade religiosa, da liberdade econômica e da soberania das nações”, diz a declaração conjunta sobre a agenda.

Retorno

Bolsonaro encerrou a sua segunda viagem internacional de 2022. Em meio aos estragos causados pelas chuvas no Rio de Janeiro, ele embarcou na noite desta quinta de volta para o Brasil, com poucos acordos na mala, mas com fotos importantes para enfrentar o ano eleitoral.

No roteiro, apenas dois dias de compromissos oficiais – um na Rússia e outro na Hungria – e acenos a bases importantes para o chefe do Executivo às vésperas das eleições, como radicais de extrema direita e líderes do agronegócio.

