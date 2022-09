Rio Grande do Sul Ministério Público denuncia nove pessoas por mortes causadas pela falta de oxigênio em hospital em Campo Bom

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2022

O fornecimento de oxigênio no Hospital Lauro Reus foi interrompido em 19 de março de 2021

O MP (Ministério Público) denunciou nove pessoas pelas mortes de seis pacientes no Hospital Lauro Reus, em Campo Bom, no Vale do Sinos, durante a pandemia de coronavírus.

Conforme a promotora de Justiça Ivanda Grapiglia Valiati, a causa dos óbitos foi a interrupção do fornecimento de oxigênio para as vítimas, em 19 de março de 2021. Infectadas pela Covid-19, elas estavam internadas na UTI ou na emergência da instituição de saúde.

Entre os denunciados, estão gestores do hospital e da associação que geria a unidade na época, além de trabalhadores ligados à empresa que fornecia o oxigênio. Todos foram denunciados por homicídio culposo na terça-feira (13).

A promotora ressaltou que as vítimas estavam internadas “em estado clínico grave, em regime de ventilação mecânica, entubadas e sedadas, necessitando de oxigênio suplementar para permanecerem vivas e estáveis, quando o tanque criogênico de oxigênio líquido atingiu nível zero, entre as 7h25min e as 7h53min do dia 19 de março de 2021”.

A promotora afirmou que os denunciados “agiram com negligência, imprudência e imperícia, bem como inobservando as regras técnicas de profissão, contribuindo para o resultado morte”.

