Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Se aceita pela Justiça, eles devem responder por homicídio triplamente qualificado. (Foto: Reprodução de vídeo)

O MP-RS (Ministério Público do Rio Grande do Sul) denunciou, nesta quinta-feira (17), seis pessoas pela morte de João Alberto Silveira Freitas, cidadão negro que foi morto após ser espancado no supermercado Carrefour Passo D’Areia, em Porto Alegre, no dia 19 de novembro, véspera do Dia da Consciência Negra.

Eles vão responder por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima). O MP-RS também informou que instaurou três inquéritos civis: danos coletivos, direitos humanos e patrimônio público.

Quem são os denunciados:

Giovane Gaspar da Silva: ex-PM temporário, autor da agressão

Magno Braz Borges: segurança, autor da agressão

Adriana Alves Dutra: funcionária do Carrefour que tenta impedir gravação e tem, segundo a polícia, comando sobre os demais funcionários

Paulo Francisco da Silva: funcionário da empresa terceirizada de segurança Vector que impede acesso da esposa à vítima que agonizava

Kleiton Silva Santos: funcionário do mercado que auxilia na imobilização da vítima

Rafael Rezende: funcionário do mercado que auxilia na imobilização da vítima.

