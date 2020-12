Saúde União Europeia começará vacinação contra o coronavírus em 27 de dezembro

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Na quarta-feira (16), Ursula von der Leyen disse que os países do bloco começariam a ação no mesmo dia Foto: Reprodução Na quarta-feira (16), Ursula von der Leyen disse que os países do bloco começariam a ação no mesmo dia. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Os países da UE (União Europeia) começarão a vacinar as pessoas contra a Covid-19 a partir de 27 de dezembro. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quinta-feira (17).

“É o momento da Europa. Em 27, 28 e 29 de dezembro, a vacinação terá início em toda a UE”, disse a presidente em uma rede social.

Na quarta-feira (16), von der Leyen disse que todos os 27 países do bloco começarão a vacinar sua população “no mesmo dia”, assim que uma vacina for aprovada pelo órgão regulador europeu.

“Começaremos a vacinação o mais rápido possível todos juntos, todos os 27, no mesmo dia, da mesma forma que passamos por esta pandemia juntos”, disse Von der Leyen em uma sessão do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA, sigla em inglês), com sede em Amsterdã, adiantou para 21 de dezembro uma reunião que discutirá a liberação da vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech. A Comissão afirmou que dará sua autorização até dois dias depois do sinal verde da EMA.

Os países pressionam por uma aprovação mais acelerada, depois que o Reino Unido autorizou vacinar sua população no início do mês. O país deixou a União Europeia no início do ano.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde