Por Redação O Sul | 10 de novembro de 2021

Cristiane da Costa dos Santos, 20 anos, foi morta com um tiro durante um assalto, em setembro. Foto: PC/Divulgação Cristiane da Costa dos Santos, 20 anos, foi morta com um tiro durante um assalto, em setembro. (Foto: PC/Divulgação) Foto: PC/Divulgação

O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou três pessoas pela morte de Cristiane da Costa dos Santos, assassinada no dia 23 de setembro em uma parada de ônibus na Avenida Chuí, Bairro Cristal, em Porto Alegre.

A peça foi protocolada no Poder Judiciário na segunda-feira (8). Os três réus foram acusados por roubo, roubo seguido de morte e associação criminosa. Um deles vai responder também por posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido.

Conforme a denúncia, naquele dia, por volta das 19h20min, o trio “em comunhão de esforços e vontades, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo”, assaltou seis pessoas que esperavam ônibus. Entre elas, estava Cristiane, atingida com um tiro no peito.

Os denunciados fugiram levando quatro celulares. Eles se deslocaram de carro até próximo ao local dos crimes, estacionaram e dois deles desceram, ambos armados com armas de fogo, e foram até a parada de ônibus onde estavam as vítimas. O terceiro denunciado, uma mulher, permaneceu no veículo aguardando o retorno de seus comparsas para assegurar a fuga.

Na sequência, a dupla que desceu do carro aproximou-se das vítimas e anunciou o assalto, exigindo que todos entregassem os aparelhos de telefone celular. Antes de voltar para o automóvel e fugir, a dupla atirou contra Cristiane.

