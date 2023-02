Política Ministério Público do Rio de Janeiro abre investigação contra a ministra do Turismo

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O processo foi instaurado a partir de uma notícia-crime protocolada pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) Foto: Divulgação/Redes Sociais O processo foi instaurado a partir de uma notícia-crime protocolada pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR) Foto: Divulgação/Redes Sociais

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O MPRJ (Ministério Público do Rio de Janeiro) abriu um processo de investigação criminal contra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro. O processo foi instaurado a partir de uma notícia-crime protocolada pelo deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

O pedido de investigação feito por Dallagnol se baseou em uma matéria do portal Metrópoles, que denuncia o uso de mais de R$ 1 milhão do fundo eleitoral de Daniela quando ela concorria a deputada federal pelo Rio de Janeiro no ano passado em “gráficas fantasmas”, levantando a suspeita de desvio de verba pública.

O marido de Daniela, o atual prefeito de Belford Roxo, Wagner Carneiro (o Waguinho), foi alvo de uma ação do Ministério Público do Rio de Janeiro pelo mesmo motivo em 2016 em sua campanha para a prefeitura na época. De acordo com o Ministério Público, ele teria usado dinheiro não contabilizado para produzir material gráfico de campanha.

“O presidente Lula disse em 6 de janeiro que quem cometesse irregularidades no governo seria convidado a se retirar, mas já são semanas de divulgação na imprensa de irregularidades de vários ministros de Estado e nada acontece. Como Lula não cumpriu sua promessa com o povo brasileiro, estamos acionando o Ministério Público para fazer valer a promessa que nós fizemos: fiscalizar, cobrar, e representar a indignação da sociedade com os abusos do governo Lula”, afirmou Deltan em nota divulgada por sua assessoria.

Os fatos, se comprovados, podem caracterizar os crimes de apropriação indébita eleitoral, falsificação de prestação de contas eleitoral e lavagem de dinheiro. Esses mesmos fatos podem configurar, ainda, improbidade administrativa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministerio-publico-do-rio-de-janeiro-abre-investigacao-contra-a-ministra-do-turismo/

Ministério Público do Rio de Janeiro abre investigação contra a ministra do Turismo