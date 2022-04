Brasil Ministério Público do Rio denuncia vereador por filmar sexo com adolescente

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Parlamentar foi alvo de operação da Polícia Civil devido ao vazamento do vídeo íntimo com menor de 15 anos. Foto: Reprodução Parlamentar foi alvo de operação da Polícia Civil devido ao vazamento do vídeo íntimo com menor de 15 anos. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro denunciou à Justiça o vereador Gabriel Monteiro (PL) por ter filmado ato sexual com uma adolescente de 15 anos. O vídeo acabou vazando na internet. A denúncia foi oferecida nesta sexta-feira (8).

“O MPRJ confirma que a 1ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Zona Sul e Barra da Tijuca ofereceu denúncia contra o vereador Gabriel Monteiro por filmar sexo com adolescente”, informou o MP por meio de sua assessoria.

O vereador Gabriel Monteiro depôs à Polícia Civil na quinta-feira (7) e alegou inocência no caso de relacionamento sexual com a adolescente e do vazamento de imagens do ato. O depoimento foi na 42º Delegacia de Polícia (Recreio), após operação policial de busca e apreensão em sua residência e em seu gabinete na Câmara Municipal.

Monteiro também é acusado, por ex-assessores, de forjar situações de flagrantes, usadas para alimentar seus canais de mídias sociais, a fim de aumentar a audiência e obter grandes lucros com isso. Assessores ainda o acusam de estupro e violência sexual, o que é negado pelo vereador.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil