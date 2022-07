Brasil Ministério Público do Trabalho abre inquérito sobre denúncias de assédio sexual e moral contra ex-presidente da Caixa

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

O MPT também pediu à Caixa cópia dos procedimentos administrativos decorrentes do recebimento de 14 denúncias contra Guimarães. Foto: Reprodução/YouTube O MPT também pediu à Caixa cópia dos procedimentos administrativos decorrentes do recebimento de 14 denúncias contra Guimarães. (Foto: Reprodução/YouTube) Foto: Reprodução/YouTube

O Ministério Público do Trabalho (MPT) transformou em inquérito civil a investigação preliminar aberta contra o ex-presidente da Caixa Econômica Federal Pedro Guimarães pelas possíveis práticas de assédios sexual e moral.

No despacho, cujo teor foi obtido pelo portal Metrópoles, o procurador Paulo Neto, do MPT no Distrito Federal, considera, inicialmente, que a denúncia “configura infringência à ordem jurídico-trabalhista e aos direitos coletivos dos trabalhadores”. A decisão é desta terça-feira (26/7).

“Resolve instaurar inquérito civil nº 001148.2022.10.000/4 em face da empresa Caixa Econômica Federal – CEF e de seu ex-presidente Pedro Duarte Guimarães”, escreveu Paulo Neto.

O MPT também concedeu 10 dias para a Caixa Econômica Federal juntar ao inquérito cópia integral dos procedimentos administrativos decorrentes do recebimento de 14 denúncias apresentadas entre 2019 e 2022 no canal interno contra Pedro Guimarães.

Até então, a apuração preliminar era feita no âmbito de uma notícia de fato. Agora, a investigação vai ser aprofundada.

Um grupo de funcionárias decidiu romper o silêncio e relatar as situações pelas quais elas passaram. Todas trabalham ou atuaram em equipes que servem diretamente ao gabinete da presidência da Caixa.

As mulheres denunciam toques íntimos não autorizados, abordagens inadequadas e convites heterodoxos, incompatíveis com o que deveria ser o normal na relação entre o presidente do maior banco público brasileiro e funcionárias sob seu comando.

A iniciativa dessas mulheres levou à abertura de uma investigação que está em andamento, sob sigilo, no MPF. Após repercussão do caso, o Tribunal de Contas da União (TCU) também abriu processo para apurar as denúncias.

