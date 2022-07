Política Sem Lula e Bolsonaro, CNN cancela debate de candidatos à Presidência

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL): candidatos se recusam a participar de debates na TV. Foto: Reprodução Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL): candidatos se recusam a participar de debates na TV. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A CNN Brasil suspendeu os debates com os candidatos à Presidência após Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) não confirmarem presença na tradicional sabatina. O canal tinha programado as entrevistas para o dia 6 de de agosto, mas voltou atrás e agora propõe um acordo com outros veículos para que o evento seja realizado em conjunto.

Em comunicado, a CNN informou que, sem os dois candidatos que estão à frente nas pesquisas , o debate não teria fundamento e não refletiria o atual cenário da corrida presidencial.

“A CNN reforça seu interesse em estimular o amplo debate entre os postulantes à presidência e considera fundamental que eles se comprometam com o comparecimento para prestar informações aos eleitores tendo como objetivo único o fortalecimento da democracia brasileira.

Em paralelo, a CNN analisa a possibilidade de formar um pool com veículos de comunicação de credibilidade para que o evento seja realizado. As premissas para a definição deste formato são o compromisso de todos os veículos com o sistema democrático e com a total imparcialidade diante do cenário político polarizado.

Enquanto as negociações com partidos e veículos acontecem, a CNN segue com sua ampla cobertura eleitoral já programada.”

