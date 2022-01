Rio Grande do Sul Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul reverte R$ 3 milhões de multas e indenizações para o combate à Covid

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











MPT-RS apresenta balanço de ações de 2021. Foto: Divulgação MPT-RS apresenta balanço de ações de 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério Público do Trabalho no Rio Grande do Sul (MPT-RS) recebeu 4.962 novas denúncias de irregularidades trabalhistas em 2021, a grande maioria delas (45,2%) referentes ao descumprimento de direitos básicos, como pagamentos e remuneração, duração de jornada, extinção de contratos e pagamentos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e de contribuições previdenciárias.

As irregularidades específicas mais denunciadas continuam sendo as relativas a meio ambiente de trabalho (presentes em 36,8% das denúncias) e de segurança contra a Covid-19, que, mesmo com queda de 60% em relação a 2020, constou em 17,5% das denúncias (veja mais detalhes abaixo).

O MPT concluiu as denúncias de maneira predominantemente não judicial, com a assinatura de 517 termos de ajuste de conduta (TACs) e apenas 103 ações ajuizadas no ano. Além disso, o órgão atuou em 32 casos como mediador de conflitos entre representantes de empregados e empregadores, e como incentivador de políticas preventivas ou atuando em setores específicos da economia, através de 53 procedimentos promocionais, 20 a mais do que em 2020. Emitiu ainda 116 recomendações, através das quais o órgão alerta empregadores ou entidades patronais e seus filiados sobre a legislação que deve ser cumprida sobre determinado aspecto trabalhista, para cobrança futura de adequações.

Como resultado da atuação do MPT em defesa dos direitos do trabalhador e do cumprimento da legislação trabalhista, foram revertidos mais de R$ 3 milhões de multas e indenizações para o combate ao coronavírus no Rio Grande do Sul apenas em 2021. No Estado, atuam 62 procuradores nas unidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santo Ângelo e Uruguaiana.

2021 em números:

Denúncias 4.962 TACs celebrados 517 Ações ajuizadas 103 Mediações 32 Procedimentos promocionais 53

Denúncias por circunscrição/unidade do MPT-RS:

Porto Alegre 2.516 Passo Fundo 375 Santa Maria 256 Santo Ângelo 106 Pelotas 342 Uruguaiana 125 Caxias do Sul 549 Santa Cruz do Sul 328 Novo Hamburgo 365 Total 4.962

Denúncias por tema (todo o Estado)

*Uma denúncia pode conter mais de um tema, e mais de uma denúncia pode o mesmo objeto ou as mesmas partes

Temas gerais 2246 Meio ambiente de trabalho 1829 Covid-19 870 Igualdade de oportunidades e discriminação nas relações de trabalho 529 Trabalho na administração pública 501 Fraudes trabalhistas 408 Liberdade e organização sindical 279 Exploração do trabalho da criança e do adolescente 227 Trabalho análogo ao de escravo, tráfico de trabalhadores e trabalho indígena 87 Trabalho portuário e aquaviário 5

Covid-19 ao longo do ano

Os três primeiros meses do ano concentraram 55,2% das denúncias sobre Covid-19, diminuindo mês a mês com o avanço do plano nacional de vacinação. Desde setembro, a média diária de denúncias caiu a menos de 1 (em 2020, a média foi de 6,11). Ainda foram firmados 74 TACs e ajuizadas 14 ações sobre o tema.

01/2021 106 02/2021 111 03/2021 264 04/2021 93 05/2021 70 06/2021 73 07/2021 31 08/2021 38 09/2021 30 10/2021 18 11/2021 14 12/2021 22

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul