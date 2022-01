Porto Alegre Com surto de Covid, Hospital Presidente Vargas restringe cirurgias e atendimentos eletivos

Por Redação O Sul | 21 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Serão priorizados os atendimentos emergenciais e do Centro Obstétrico. Foto: Cristine Rochol/PMPA Serão priorizados os atendimentos emergenciais e do Centro Obstétrico. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), em Porto Alegre, suspendeu parte das cirurgias eletivas e cerca de 20% das agendas dos ambulatórios. A decisão foi tomada pela diretoria do hospital nesta sexta-feira (21), em razão do grande número de funcionários infectados pela Covid-19.

De acordo com o diretor-geral do HMIPV, Cincinato Fernandes Neto, com 62 funcionários afastados, entre médicos e técnicos de enfermagem, foi preciso priorizar os atendimentos emergenciais e do Centro Obstétrico. “O fluxo necessitou ser readequado, mas algumas cirurgias eletivas, que julgamos essenciais para manter a saúde do paciente, seguem sendo realizadas”, destaca.

Cincinato acrescenta ainda que a intenção é retornar à normalidade até o início de fevereiro. “Iremos reavaliar a situação, mas estamos levando em consideração o avanço ou não da pandemia”, conclui.

Unidades de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, devido ao grande volume de atendimento de pacientes respiratórios, as unidades de saúde também suspenderam temporariamente as consultas e procedimentos eletivos para priorizar o atendimento de sintomáticos respiratórios e evitar aglomerações. Neste caso, as unidades ligam para os pacientes com antecedência para avisar que a consulta ou procedimento será remarcado. A medida vale até o final do mês, quando passará por nova avaliação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre