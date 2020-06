Rio Grande do Sul Ministério Público do Trabalho pede a interdição de frigorífico em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

Um surto de coronavírus foi detectado na unidade da JBS Foto: Divulgação Um surto de coronavírus foi detectado na unidade da JBS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O MPT-RS (Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul) pediu à Justiça, nesta quarta-feira (03), a interdição do frigorífico da JBS no bairro de Ana Rech, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, devido a um surto de coronavírus na unidade.

O órgão informou que dados da Secretaria Municipal da Saúde apontam que 21 dos 1,7 mil trabalhadores do frigorífico testaram positivo para a Covid-19.

A empresa recebeu, na -feira (1º), prazo de 24 horas para firmar termo de ajustamento de conduta com medidas para conter a doença, mas informou que não tem interesse, conforme o MPT-RS.

