Homem é preso por matar e atear fogo em morador de rua no Centro de Sapucaia do Sul

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

O crime aconteceu no dia 18 de maio

A Polícia Civil informou, nesta quarta-feira (03), que prendeu um homem suspeito de ter matado e ateado fogo em um morador de rua no Centro de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O crime aconteceu no dia 18 de maio, depois que a vítima teria furtado uma marmita do assassino, segundo as investigações. O delegado Thiago Carrijo afirmou que o homicídio foi cometido com requintes de crueldade e por motivo fútil.

O diretor da 2° Delegacia de Polícia Regional Metropolitana, delegado Mario Souza, destacou que o crime bárbaro recebeu “resposta enérgica” da Polícia Civil do município. A identidade do assassino não foi divulgada.

