Por Redação O Sul | 2 de junho de 2020

Haverá bloqueio total no trecho entre a rua Ramiro Barcelos e avenida Nilópolis, por até 10 dias. Foto: Joel Vargas/PMPA Haverá bloqueio total no trecho entre a rua Ramiro Barcelos e avenida Nilópolis, por até 10 dias. (Foto: Joel Vargas/PMPA) Foto: Joel Vargas/PMPA

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, em razão do serviço de reparo no corredor BRT da avenida Protásio Alves, a partir das 9h desta quarta-feira (3), haverá bloqueio total no trecho entre a rua Ramiro Barcelos e avenida Nilópolis, por até 10 dias. O transporte coletivo será desviado para fora do corredor de ônibus neste local, onde pontos de embarque e desembarque vão atender os usuários, para em seguida retornar ao fluxo original logo após o trecho em obras. Os agentes de trânsito vão monitorar a operação para a maior segurança e prevenção de acidentes.

