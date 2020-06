Mundo Propagação do coronavírus se acelera no Irã

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2020

No total, 3.134 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas Foto: Reprodução

O Irã relatou mais de 3.000 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, pelo terceiro dia consecutivo, confirmando que a propagação do coronavírus está se acelerando.

No total, 3.134 novos casos foram registrados nas últimas 24 horas (17 a mais do que no dia anterior), o que elevou o saldo de pessoas infectadas para 160.696, disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Kianuche Jahanpur.

Com o óbito de 70 pacientes de terça para quarta-feira, “8.012 pessoas morreram desde que a doença apareceu”, acrescentou Jahanpur. Embora o número oficial de mortes diárias esteja em torno de 100 há semanas, o número de infecções tem aumentado desde 2 de maio, após um primeiro pico com 3.186 casos atingido em 30 de março.

O ministro da Saúde, Said Namaki, disse estar preocupado com “o fato de as pessoas se tornarem completamente imprudentes com a doença”. Segundo alguns especialistas estrangeiros e iranianos, os números do governo estão subestimados. Em meados de abril, o Irã começou a flexibilizar as restrições impostas contra a propagação da pandemia, e a maioria das 31 províncias do país retomou as atividades.

