Ministério Público Eleitoral se manifesta a favor da inelegibilidade de Bolsonaro

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2023

Em encontro com embaixadores, em julho de 2022, Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a lisura do sistema eleitoral

O MPE ( Ministério Púbico Eleitoral) se manifestou a favor da inelegibilidade do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) por entender haver indícios de abuso de poder político nas críticas contra o sistema eleitoral brasileiro feitas por ele durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado.

A manifestação, assinada pelo vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonet Branco, foi entregue na noite de quarta-feira (12) ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A ação na qual o documento foi enviado está em sigilo por determinação do corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves.

O parecer final do MPE, que veio logo após a última manifestação da defesa do ex-presidente, indica que a investigação terminou. Cabe agora ao ministro Benedito Gonçalves, relator da ação, elaborar seu relatório sobre o caso e escrever seu voto.

Depois disso, ele enviará um comunicado à presidência do TSE informando que a ação está pronta para ser julgada. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do tribunal, marcará a data do julgamento.

2023-04-13