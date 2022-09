Rio Grande do Sul Ministério Público gaúcho doa drone para Instituto-Geral de Perícias

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

O aparelho será utilizado pelo Posto de Criminalística de Santa Maria. Foto: Reprodução O aparelho será utilizado pelo Posto de Criminalística de Santa Maria. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) doou um drone, no valor aproximado de R$ 20 mil, para o Instituto-Geral de Perícias. O aparelho será utilizado pelo Posto de Criminalística de Santa Maria, que atende a Região Central do Estado, e será compartilhado com os demais órgãos de segurança, como Brigada Militar e Polícia Civil, durante operações.

A doação do aparelho é fruto de um termo de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado pela 6ª Promotoria de Justiça Criminal e a 2ª Promotoria de Justiça Cível de Santa Maria, através dos promotores de Justiça Diego Corrêa de Barros e Giani Pohlmann Saad.

A entrega foi realizada ao diretor do Posto de Criminalística de Santa Maria, Railander Barcellos. Acompanharam a entrega, os promotores de Justiça Joel Oliveira Dutra e Thomás Henrique de Paola Colletto.

