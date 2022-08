Esporte Ministério Público gaúcho pede nova prisão para jogador que chutou a nuca de juiz

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2022

Enquanto aguarda julgamento, atleta voltou a se envolver em episódio de agressão. (Foto: Arquivo/O Sul)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) recorreu de decisão da 1ª Vara Judicial de Venâncio Aires (Vale do Taquari) que negou nova prisão preventiva para o jogador denunciado por agressão que quase matou um juiz de futebol durante partida válida pela segunda divisão do Campeonato Gaúcho. Ele cometeu o ataque em outubro do ano passdo.

William Cavalheiro Ribeiro responder por homicídio qualificado (motivo fútil). Sua defesa obteve judicialmente o direito de que ele aguarde em liberdade o julgamento, ainda sem data definida, mas recentemente o atleta protagonizou novo episódio de agressão nos gramados.

Em sua argumentação, o promotor Pedro Rui da Fontoura Porto ressalta: “Mesmo submetido a medidas cautelares pessoais e pronunciado por crime de natureza hedionda, o recorrido continua praticando novos casos de violência, ignorando determinações judiciais e crendo usufruir de imunidade, em uma franca atitude de desrespeito à Justiça”.

Fontoura acrescenta que a legislação penal tem por objetivo, sob diferentes perspectivas, definir padrões de conduta e desestimular comportamentos antissociais e intoleráveis perante a comunidade:

“Se a banalização da violência no meio futebolístico, lamentavelmente, é um dado da realidade, isso não significa que o sistema de controle formal institucionalizado deva permanecer indiferente a violações de direitos fundamentais”.

Relembre o caso

Na noite de 4 de outubro de 2021, aos 15 minutos do segundo tempo da partida entre o anfitrião Guarani de Venâncio Aires e o visitante São Paulo de Rio Grande no Estádio Edmundo Feix, o meia-atacante William Ribeiro, 30 anos, foi advertido com cartão amarelo, por reclamação. Ele reagiu derrubando o árbitro com um soco e depois o chutou com violência na região da nuca.

O juiz Rodrigo Crivellaro, 29 anos, desmaiou e foi levado de ambulância para o hospital local, onde foi constatada fissura na vértebra cervical. Mesmo fora de perigo, ele precisou utilizar colete especial durante várias semanas – o médico que o atendeu avaliou que a vítima poderia ter ficado paraplégica.

Na ocasião do ataque, William foi contido pelos colegas e preso em flagrante pela Brigada Militar (BM) e Polícia Civil. Acabou demitido por justa causa e beneficiado com liberada provisória no dia seguinte, levando-se em conta o fato de o acusado ser primário, com residência fixa e não demonstrar que poderia prejudicar o andamento do processo. Ele também se comprometeu a comparecer sempre que for chamado a depor.

Registrada por uma emissora de TV, as imagens repercutiram até mesmo fora do País e motivaram uma série de manifestações de repúdio por parte de atletas, dirigentes e, é claro, profissionais do apito. Já a partida foi interrompida quando estava 1 a 0 para o Guarani e retomada na semana seguinte, sem alteração no placar.

Antecentes

Na audiência que resultou na libertação, o Ministério Publico solicitou que a prisão fosse mantida. Motivo: a gravidade da agressão e o fato de o mesmo jogador já ter se envolvido em pelo menos dois atos de violência no futebol, mesmo que não tenham gerado processo.

Um mês antes do incidente, durante partida na qual sequer estava no banco de reservas, o meia-atacante bateu em um torcedor do clube e chegou a ser desligado do time, mas a direção voltou atrás. E sete anos antes recebeu cartão vermelho após aplicar um soco em colega do time adversário.

A trajetória de William Ribeiro no esporte foi iniciada nas categorias de base de clubes do Rio Grande do Sul, incluindo o Inter. Ele estava em sua terceira passagem pelo São Paulo de Rio Grande (18 jogos e dois gols desde que retornou), depois de vestir as camisas de outros 15 times do Estado.

(Marcello Campos)

