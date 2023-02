Mundo Turista brasileira é estuprada nos jardins da Torre Eiffel

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

As agressões teriam ocorrido após se separarem uma da outra, cada uma acompanhada por um homem Foto: Divulgação As agressões teriam ocorrido após se separarem uma da outra, cada uma acompanhada por um homem. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Uma turista brasileira foi estuprada e outra assediada sexualmente nos gramados ao redor da Torre Eiffel, principal ponto turístico de Paris, na França. O caso ocorreu na madrugada do sábado para o último domingo, após elas deixarem um bar localizado na região acompanhadas de dois homens, segundo o jornal Le Parisien.

Após se separarem uma da outra, cada uma acompanhada por um homem, as agressões teriam ocorrido. Uma das vítimas, a irmã mais velha, é tocada nas nádegas pelo homem, mas reage. Após mais algumas tentativas e vendo a resistência da mulher, o agressor foge.

Dificuldade em francês

Ao conseguir se livrar da situação, ela decide procurar pela irmã nos arredores da Torre Eiffel, até encontrá-la em um outro ponto, deitada no chão, com o outro homem sobre ela, com as calças abaixadas. Após ver a chegada da irmã, o agressor foge rapidamente e entra em um carro preto, segundo a vítima.

Segundo o Le Parisien, as irmãs, em estado de choque, encontram agentes da polícia local e relatam o ocorrido. Com dificuldades para explicar a situação em francês aos agentes, elas são levadas para a delegacia. A vítima mais jovem foi de fato estuprada, segundo o Le Parisien. A 3ª Delegacia de Polícia Judiciária (3ª DPJ) ficou responsável pela condução das investigações.

A Rádio França Internacional (RFI) informou que o Consulado brasileiro na capital francesa confirmou que duas brasileiras receberam apoio jurídico e psicológico após o caso. “Vamos atuar nesse caso dentro dos limites da legislação francesa e dos acordos assinados pelos dois países”, informou o cônsul adjunto Ruy Ciarlini.

50 mil pessoas

O Campo de Marte (Champ-de-Mars, em francês) é uma extensa área gramada que cerca a Torre Eiffel, e o Trocadéro, ponto que tem vista privilegiada para o monumento, são lugares onde crimes são frequentes. A região recebe mais de 50 mil pessoas por dia, incluindo diversos turistas que visitam os monumentos e saem as casas noturnas da região.

Por conta da movimentação, o local onde aconteceram os crimes é alvo de uma série de ladrões de celulares e de joias de ouro. Além deles, segundo Le Parisien, “agressores sexuais” são comuns na região durante a noite. Casos semelhantes ocorreram nas redondezas da torre mais famosa do mundo. Em setembro de 2022, segundo o Le Parisien, uma turista canadense foi sequestrada e estuprada por um jovem de 19 anos. Em 2016, três homens foram presos suspeitos de um estupro coletivo também próximo no mesmo local, informou o jornal britânico The Independent.

