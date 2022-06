Agora, o MPF ouvirá novos depoimentos para saber se executivos da equipe do ex-presidente também participavam, de alguma forma, das práticas assediadoras. Os primeiros casos chegaram aos canais de denúncia do banco em 2019, quando Guimarães assumiu a presidência.

A Caixa divulgou uma nota na noite de quarta-feira. No texto, o banco não citou o nome de Guimarães, mas confirmou que houve denúncias de assédio. “A Caixa repudia qualquer tipo de assédio e informa que recebeu, por meio do seu canal de denúncias, relatos de casos dessa natureza na instituição. A investigação corre em sigilo, no âmbito da Corregedoria, motivo pelo qual não era de conhecimento das outras áreas do banco”, afirmou a instituição financeira.