Desemprego no Brasil cai para 9,8% no trimestre encerrado em maio, a menor taxa para o período desde 2015

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 9,8% no trimestre encerrado em maio. O índice recuou 1,4 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em fevereiro (11,2%) e 4,9 ponto percentual na comparação com o mesmo período de 2021 (14,7%). Trata-se da menor taxa de desocupação para o período desde 2015 (8,3%).

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (30) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar da queda, a falta de trabalho ainda atinge 10,6 milhões de brasileiros.

O contingente de pessoas ocupadas (97,5 milhões) no período de março a maio bateu recorde para a série iniciada em 2012, com alta de 2,4% (mais 2,3 milhões) ante o trimestre anterior e de 10,6% (mais 9,4 milhões) em relação ao mesmo período de 2021.

O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado, excluindo os trabalhadores domésticos, foi de 35,6 milhões, subindo 2,8% (981 mil pessoas) frente ao trimestre anterior e 12,1% (mais 3,8 milhões de pessoas) na comparação anual.

Já o rendimento médio real do trabalhador foi de R$ 2.613 de março a maio, apresentando estabilidade frente ao trimestre anterior (R$ 2.596), mas ainda é 7,2% menor do que o registrado no mesmo período de 2021 (R$ 2.817).