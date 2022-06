Inter Técnico Campeão do Mundo e da Libertadores pelo Inter Anuncia Aposentadoria

Por Redação O Sul | 30 de junho de 2022

Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Abel Carlos da Silva Braga, campeão da Libertadores e do Mundial pelo Inter, anunciou, em entrevista ao Globo Esporte que, a beira de completar 70 anos, se aposentou de sua carreira como treinador. “Todo mundo reclama do número de jogos, que é muito grande. Não só o corpo, o mental também. Mas eu não estava aguentando mais esse número de viagens”, afirmou o ídolo colorado.

Abel Braga teve em 2022 no Fluminense o seu último trabalho, tendo conquistado o título do Campeonato Carioca em cima do Flamengo. E entregou o cargo no dia 28 de abril – na ocasião, já havia dito que não pretendia mais atuar como treinador no Brasil. Em 2021, o Abel Braga chegou perto de trazer o título do Campeonato Brasileiro para o Beira-Rio depois de 41 anos.

O agora ex-treinador contou, também, que não pretende sair do futebol, mas quer exercer um cargo novo. “Não quero ser executivo, não quero ser diretor técnico, quero ser coordenador técnico. Não quero fazer negociações, por exemplo. Há uma diferença muito grande entre as funções. Eu posso colocar em prática tudo que aprendi. Quero dar respaldo para o técnico, para a comissão técnica e para os jogadores. Se o comportamento de um jogador não está condizente com aquilo que se espera dele, para quê o treinador vai lá se desgastar? Sou eu. Eu vivenciei isso um pouco com o Paulo Autuori no próprio Fluminense”, afirmou Abel.

Pelo Inter foram 7 passagens, com 132 jogos, tendo 66 vitórias, 30 empates e 36 derrotas. No comando do colorado. Abel Braga conquistou a Libertadores de 2006, o Mundial de Clubes do mesmo ano, derrotando o Barcelona, e os Campeonatos Gaúchos de 2008 e 2014.

