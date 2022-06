Inter Galhardo se pronuncia sobre retorno ao Inter após empréstimo: “Não quero voltar não”

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Jogador tem contrato com o Inter somente até o final desta temporada. Foto: Ricardo Duarte / Internacional Foto: Ricardo Duarte / Internacional

O atacante estava emprestado para o Celta de Vigo, da Espanha, onde foi novamente treinado pelo ex-técnico do Inter, Eduardo Coudet. O contrato de empréstimo com o clube espanhol acaba no final deste mês de junho, e o jogador deveria se apresentar ao Inter neste sexta-feira, dia 1° de julho.

Entretanto, em entrevista para Raisa Simplicio, do portal GOAL BRASIL, Thiago Galhardo foi perguntado sobre voltar ao Inter. E respondeu: “Não quero voltar não, mas tudo indica que sim. Todo mundo sabe que eu contrato com o Inter, não é um desejo meu. Mas, por outro lado, esse tempo fora me fez ter saudade dos meus filhos, fiquei nove meses e meio sem vê-los. É única coisa que me motiva a voltar“.

O centroavante também comentou sobre o desejo de permanecer jogando fora do país: “Meu desejo é permanecer fora, viver, ter vivências. Aqui a gente acaba sobrevivendo ao futebol brasileiro. Não sei o que vai acontecer, talvez feche alguma coisa nas próximas horas, nos próximos dias, mas o desejo seria sim continuar fora”, disse o jogador.

Thiago Galhardo tem contrato com o Inter até o fim de 2022. Após a declaração, é praticamente impossível que o jogador volte a vestir a camisa do colorado em jogos oficiais. Direção do clube e atleta vão se reunir para definir o futuro do atacante. Prazo para a definição da situação é nesta quinta-feira (30).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

