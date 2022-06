Inter Sócios colorados não pagarão ingresso para a partida entre Inter x Colo-Colo, na próxima terça-feira (05)

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2022

Campanha serve para todas as modalidades Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

No início da tarde desta quarta-feira (29), o Inter informou que seus sócios não pagarão ingressos no jogo diante do Colo-Colo, na próxima terça-feira (05/07), às 21h30, no Beira-Rio.

Para a partida de volta das oitavas de final da Sul-Americana, em que o colorado precisa reverter o placar de 2×0, os associados das modalidades Campeão do Mundo, Parque Ingresso, Nada Vai nos Separar e Academia do Povo precisarão apenas realizar o check-in.

Já os sócios Carteira Vermelha, Parque Check-In e Patrimonial Clube que comparecerem ao duelo da competição continental ganharão um ingresso para acompanhante no jogo entre Inter e América-MG, dia 11 de julho, às 20h.

Crianças menores de 11 anos não terão que reservar ingresso ou realizar check-in para ter lugar garantido no estádio. Precisarão apenas estar acompanhadas do responsável no momento do acesso ao Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

