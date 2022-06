Inter Em coletiva, Mano Menezes admite baixo desempenho da equipe e ineficiência das alterações no intervalo

O Inter começou com o pé esquerdo as oitavas de final da Copa Sul-Americana. O colorado perdeu por 2 a 0 para o Colo-Colo, no Estádio Monumental David Arellano. O clube gaúcho até chegou a marcar um gol, mas foi anulado pelo VAR, que viu falta no início da jogada que originou o tento. Para se classificar, o Inter precisa vencer o clube chileno, no Beira-Rio, por 3 ou mais gols de diferença. Em caso de vitória com 2 gols de saldo, a partida vai para os pênaltis. Após o confronto, o técnico Mano Menezes e o meia Alan Patrick concederam entrevista coletiva.

Sobre o desempenho da equipe, o treinador admitiu que a atuação foi ruim, além de citar as condições do campo como um dos fatores para que o time não conseguisse colocar seu estilo de jogo em pratica. “Realmente fizemos um jogo abaixo. Demoramos e Avaliamos mal as condições do jogo. O campo não oferecia condições de se jogar. Não permitiu que jogássemos do jeito que estamos acostumados. Não conseguimos criar pelo meio. A partida foi sempre bem marcada e bem apressada.” Além disso, Mano Menezes reconheceu que o Colo-Colo mereceu a vitória, mas descordou da anulação do gol colorado. “Entendo que o Colo-Colo foi merecedor da vitória. Ao meu ver, seria um triunfo por 2 a 1, já que tivemos um gol que não deveria ter sido anulado.”

Outro ponto abordado na coletiva foi a utilização de Heitor no time titular. O lateral, eleito o vilão no primeiro gol marcado por Lucero, foi substituído por Rodrigo Moledo no intervalo, passando Gabriel Mercado para a função de lateral, e Rodrigo Moledo formando a dupla de zaga com Vitão. “Heitor jogou porque é o lateral reserva. A partir do momento em que o titular não estiver disponível, e ele não tiver condições de atuar, não tem porque estar no nosso grupo.” Afirmou o treinador colorado. Mano também comentou sobre a substituição realizada no intervalo. “A ideia da alteração foi para que pudéssemos defender melhor, o que não aconteceu, já que sofremos o segundo gol.”

Alan Patrick, que estava lesionado desde a partida contra o Flamengo, voltou a ser titular, e comentou sobre seu concionamento físico e a retomada das atuações. “Me sinto bem. A sequencia de jogos antes da lesão me deu uma condição física. Lógico que cada jogo tem sua característica, sua intensidade, mas eu tenho me adapto bem.” O meia também ressaltou a importância da torcida para ajudar o clube no jogo da volta. “Temos que acreditar sempre. Contamos com o torcedor pro jogo da volta.”

O próximo compromisso do colorado é sábado, fora de casa, contra o Ceará, às 19h, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

