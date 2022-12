Política Ministérios do governo Lula: veja o que se sabe até agora

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Relação com os 37 ministérios que irão compor o governo ainda não foi divulgada. (Foto: Geraldo Magela/Agencia Senado)

O governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), anunciou que o primeiro escalão do governo Lula será composto por 37 ministérios. A informação foi divulgada por Costa logo após uma reunião com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o futuro presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

A relação com os 37 ministérios que irão compor o governo ainda não foi divulgada, no entanto, o nome de algumas pastas que serão criadas já foi anunciado, assim como os titulares de seis ministérios.

Veja abaixo o que se sabe até o momento:

1. Quantos ministérios o futuro governo Lula terá? Segundo o governador da Bahia e futuro ministro da Casa Civil, , o primeiro escalão do governo Lula terá 37 ministérios. Neste sábado (17), Rui Costa (PT) disse também que entre as alterações que serão realizadas no formato atual dos ministérios estão:

– divisão do Ministério da Economia em quatro pastas (Fazenda; Planejamento; Gestão e Desenvolvimento; Indústria e Comércio);

– divisão do Ministério da Infraestrutura em duas pastas (Transportes; Portos e aeroportos);

– recriação dos ministérios da Pesca, das Cidades e o do Esporte.

O desenho da Esplanada de Ministérios de Lula será definido por meio de medida provisória a ser editada no começo de 2023.

2. Quantos ministérios existem no governo atual? Atualmente, no governo Jair Bolsonaro, o Executivo está dividido em 23 ministérios.

3. Em qual governo houve mais ministérios? O governo em que houve mais ministérios foi no segundo mandato de Dilma Rousseff, que teve 39 pastas.

4. A ampliação do número de ministérios implicará em aumento de gastos públicos? Segundo Rui Costa, não. O futuro ministro da Casa Civil disse que não serão criados cargos e, com isso, não haverá aumento dos gastos públicos.

“[…] ampliaremos os 23 ministérios existentes para 37, mantendo o mesmo volume de cargos. Com isso, melhoramos a representatividade dos diversos segmentos da sociedade por meio dos ministérios, sem implicar no aumento do gasto público”, escreveu Rui Costa em suas redes sociais.

Ministros anunciados

– Casa Civil: ministro Rui Costa (PT);

– Fazenda (desmembramento do Ministério da Economia): ministro Fernando Haddad (PT);

– Planejamento (desmembramento do Ministério da Economia): ministro(a) não divulgado;

– Gestão e Desenvolvimento (desmembramento do Ministério da Economia):

ministro(a) não divulgado;

– Indústria e Comércio (desmembramento do Ministério da Economia): ministro(a) não divulgado;

– Justiça e Segurança Pública: ministro Flávio Dino (PSB);

– Cidades: ministro(a) não divulgado;

– Cultura: ministra Margareth Menezes;

– Defesa: ministro José Múcio Monteiro;

– Esporte: ministro(a) não divulgado;

– Portos e Aeroportos (desmembramento do ministério da Infraestrutura): ministro(a) não divulgado;

– Transportes (desmembramento do ministério da Infraestrutura): ministro(a) não divulgado;

– Pesca: ministro(a) não divulgado;

– Povos Originários: ministro(a) não divulgado;

– Relações Exteriores: ministro Mauro Vieira.

