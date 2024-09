Política Ministra Cármen Lúcia defende imprensa livre e independente em inauguração de espaço dedicado a jornalistas no Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Tribunal inaugurou Centro de Divulgação das Eleições nesta quinta-feira (26). Na foto, a ministra Cármen Lúcia Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE (Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE) Foto: Alejandro Zambrana/Secom/TSE

A presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), ministra Cármen Lúcia, ressaltou nesta quinta-feira (26) a importância da imprensa para eleições democráticas. Ela deu a declaração em evento de inauguração do CDE (Centro de Divulgação das Eleições) 2024. “Não há eleições democráticas sem imprensa livre e independente para que essa importante função seja levada a cada eleitor brasileiro”, disse a ministra.

O espaço, localizado no edifício-sede do Tribunal, é destinado a jornalistas que trabalharão na cobertura das eleições municipais. Na cerimônia de inauguração, a ministra afirmou que o CDE busca ser um local que oferece melhores condições de trabalho aos profissionais de comunicação para dar publicidade e transparência ao processo eleitoral.

Um dos objetivos é centralizar as atividades de jornalistas em um só local, para que a informação chegue aos eleitores de forma rápida, clara e objetiva.

O Centro foi montado no prédio do TSE em todas as eleições desde 2004. “Mesmo em períodos em que não havia muita possibilidade de trabalho, como em 2020, na pandemia, o espaço foi aqui feito para que todos pudessem trabalhar e ter condições de transmitir as informações”, afirmou a ministra.

O CDE conta com cerca de 530 metros quadrados, internet, estações de trabalho, espaço para entradas ao vivo na programação das emissoras de televisão, copa, banheiros, miniauditório e telões informativos.

2024-09-26