Política Ministra Cármen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A magistrada substitui Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil A magistrada substitui Alexandre de Moraes na Justiça Eleitoral. (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil) Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A ministra Cármen Lúcia, de 70 anos, assumiu na noite dessa segunda-feira (3) a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro Kassio Nunes Marques tomou posse como vice. A solenidade marcou a troca de comando da Justiça Eleitoral, antes ocupada por Alexandre de Moraes, que teceu elogios a sua sucessora.

“Com sabedoria, firmeza e sensibilidade, [Cármen] garantirá em 2024 eleições livres, seguras e transparentes, fortalecendo cada vez mais nossa sólida democracia”, afirmou.

A cerimônia na sede do TSE teve a participação dos presidentes da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

Ao todo, cerca de 350 convidados prestigiaram a posse da ministra. Esta é a segunda passagem de Cármen Lúcia no comando da Justiça Eleitoral. A ministra já presidiu o TSE entre abril de 2012 e novembro de 2013. Foi a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral, 80 anos depois da sua criação e da permissão para o voto feminino no Brasil.

Na presidência do TSE, Cármen Lúcia será responsável por comandar as eleições de outubro de 2024, quando serão eleitos prefeitos e vereadores nos municípios brasileiros.

Um dos principais desafios da magistrada será o de manter a normalidade do pleito diante do fenômeno da desinformação na internet, potencializado com a popularização de ferramentas de inteligência artificial (IA).

Sob a relatoria da ministra, o TSE aprovou uma inédita regulamentação do uso da IA e aumentou a responsabilidade das chamadas big techs.

Cármen também deverá manter especial atenção quanto ao cumprimento cota de gênero por partidos nas eleições, punindo os casos de fraude.

Neste ano, pela primeira vez, a disputa eleitoral contará com uma súmula aprovada pelo TSE consolidando a jurisprudência do tribunal nos casos de irregularidades na divisão de candidaturas entre homens e mulheres.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/ministra-carmen-lucia-toma-posse-como-presidente-do-tribunal-superior-eleitoral/

Ministra Cármen Lúcia toma posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral

2024-06-03