Por Redação O Sul | 3 de junho de 2024

Rodrigo Caio será atleta do Grêmio até o final desta temporada. Foto: Divulgação/Grêmio Rodrigo Caio será atleta do Grêmio até o final desta temporada. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

O Grêmio anunciou, na noite desta segunda-feira (3), que o zagueiro Rodrigo Caio, 30 anos, tem acordo firmado para ser o mais novo reforço do Tricolor até o final desta temporada. O atleta desembarcou na última semana para fazer exames médicos no CT gremista. Em seu contrato, há o estabelecimento de metas para a extensão por mais uma temporada.

Natural de Dracena, no interior paulista, Rodrigo Caio Coquette Russo começou nas categorias de base do São Paulo. Fez sua estreia como profissional aos 17 anos em 2011. Na temporada seguinte, conquistou a Copa Sul-Americana. Foram quase 280 partidas com a camisa da equipe do Morumbi.

Em dezembro de 2018, Rodrigo Caio foi anunciado como novo jogador do Flamengo. Pelo Rubro-Negro, conquistou duas Libertadores, dois Campeonatos Brasileiros, uma Recopa Sul-Americana, uma Copa do Brasil, duas taças da Supercopa do Brasil e três Campeonatos Cariocas.

Além disso, foi escolhido duas vezes o melhor zagueiro do Cariocão, uma vez da Libertadores e uma vez do Brasileirão. Já vestiu a camisa da Seleção Brasileira em várias oportunidades, tanto na base quanto na principal. Foi campeão do Torneio de Toulon, sendo eleito o melhor zagueiro, e campeão Olímpico em 2016 na histórica campanha da inédita medalha de ouro.

Ficha técnica

Nome: Rodrigo Caio Coquette Russo

Nascimento: 17/08/1993

Local: Dracena/SP

Clubes: São Paulo (2011) e Flamengo (2019)

Títulos: Campeão Olímpico (2016), Campeão da Libertadores (2019 e 2022), Campeão da Recopa Sul-Americana (2020), Campeão Brasileiro (2019 e 2020), Campeão da Copa do Brasil (2022), Campeão da Supercopa do Brasil (2020 e 2021), Campeão da Copa Sul-Americana (2012) e Campeão Carioca (2019, 2020 e 2021)

