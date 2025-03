Mundo Ministra da Infância da Islândia renuncia após admitir ter filho com adolescente

23 de março de 2025

Ásthildur conheceu o menino enquanto trabalhava como conselheira para um grupo religioso. Foto: Reprodução

A ministra da Infância e Educação da Islândia, Ásthildur Lóa Thórsdóttir, renunciou ao cargo após admitir que teve um filho com um adolescente, há mais de 30 anos. Na época, Ásthildur tinha 23 anos e o jovem 16.

Ásthildur conheceu o menino enquanto trabalhava como conselheira para um grupo religioso. O relacionamento, no entanto, foi mantido em segredo, mas o rapaz esteve presente durante o nascimento da criança e nos primeiros meses de vida dela.

“Já se passaram 36 anos, muitas coisas mudaram nesse tempo e eu definitivamente lidaria com essas questões de forma diferente hoje”, disse a islandesa, em entrevista à RUV TV.

De acordo com a BBC, a primeira-ministra da Islândia, Kristrún Frostadóttir, disse à imprensa que este é “um assunto sério”, mas que não daria detalhes. “É um assunto muito pessoal e, em respeito à pessoa envolvida, não comentarei sobre o conteúdo.”

O contato foi cortado antes do bebê completar 1 ano, quando Ásthildur conheceu o seu atual marido. Além de ter os direitos de visita negados, o pai da criança foi obrigado a pagar pensão alimentícia por 18 anos.

Em entrevista, ele revelou não se considerar uma vítima, mas observou que estava em um momento difícil quando recorreu ao grupo da igreja em busca de apoio.

A idade de consentimento é 15 anos de acordo com o código penal do país. No entanto, é ilegal ter relações sexuais com uma criança menor de 18 anos se o adulto for o seu professor, empregador ou responsável. A pena é de 12 anos de prisão.

Ásthildur renunciou ao seu cargo na última quinta-feira (20). Ela continuará a representar o Partido Popular como membro do parlamento.

Na semana passada, um familiar do pai da criança tentou contatar a primeira-ministra sobre o relacionamento. Kristrún Frostadóttir afirmou na noite seguinte que, ao descobrir que o caso envolvia uma ministra do governo, solicitou mais informações, o que resultou na revelação e renúncia.

A renúncia da ministra ocorreu após encontro com três líderes partidários. “Discutimos as opções juntos e ouvimos seu relato do assunto em detalhes pela primeira vez naquela reunião”, disse o primeiro-ministro Kristrún Frostadóttir em uma entrevista coletiva.

“É claro que esta é uma questão lamentável, mas não tem nada a ver com o nosso trabalho”, disse Frostadóttir, acrescentando que o gabinete do primeiro-ministro não havia terminado de investigar o assunto desde que ele foi levado ao seu conhecimento há uma semana. O caso foi relatado por uma emissora local, segundo informou a CNN Internacional.

(Folhapress e Terra)

