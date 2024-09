Economia Ministra da Saúde considera vício em apostas uma pandemia e defende campanha de conscientização

Por Redação O Sul | 29 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O vício em bets é especialmente danoso pela rapidez com que a pessoa pode entrar no ciclo de dependência, impactando famílias em todo o País. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Ministra da Saúde, Nísia Trindade, classificou o vício em bets como uma pandemia. Segundo ela, o vício em apostas no Brasil deve ser encarado com a mesma gravidade que a dependência do tabaco. “É uma pandemia, guardada a questão da gravidade. Isso precisa ser trabalhado na Saúde. A consequência é grave do ponto de vista da dependência”, disse a ministra.

“É muito importante a regulação, é muito importante olhar para a publicidade e colocar, como temos dito, na mesma gravidade com que o Brasil fez em relação ao tabaco, porque é um vício”, completou. A declaração da ministra foi dada após evento de lançamento da Campanha Nacional de Incentivo à Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes.

A ministra disse ainda que o vício em bets é especialmente danoso pela rapidez com que a pessoa pode entrar no ciclo de dependência, impactando famílias em todo o País. Nísia afirmou que o Ministério da Saúde conta com um grupo de trabalho sobre o tema, que se reunirá nesta próxima semana. Segundo ela, todo o governo tem trabalhado no assunto.

Neste mês, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que há uma “distância tênue” entre o entretenimento e a dependência das bets que precisa ser tratada. Disse ainda que seu ministério está trabalhando em conjunto com o da Saúde para definir ações sobre o assunto.

Levantamento do Banco Central aponta que beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, transferiram R$ 3 bilhões às empresas de apostas, conhecidas como “bets”, por meio de pix. A média gasta pelos beneficiários do programa social com as apostas no período foi de R$ 100.

Reflexo na economia

De acordo com dados da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a transferência de todo esse valor de despesas habituais para sites de jogos começa a transformar a economia nacional. A consultoria Strategy& indica que o gasto com apostas já representa o equivalente a 76% das despesas de “lazer e cultura” das classes D e E. Isso significa que essa fatia da população tem deixado de ir ao teatro ou ao cinema para apostas, por exemplo.

A mesma consultoria indica que o gasto com apostas já equivale a 5% das famílias mais pobres com alimentação. Consome ainda 1,38% do orçamento familiar das classes D e E, percentual relevante principalmente considerando a futilidade do gasto.

A relevância é tanta que 37% dos apostadores já disseram ter tirado dinheiro destinado a outras despesas para apostar. Entre os apostadores, 45% também já reconheceram ter amargado algum prejuízo por conta dos jogos. Os dados são do Instituto Locomotiva.

Comércio percebe

Com menos dinheiro no bolso das famílias e com mais dinheiro destinado a apostas, faltam recursos circulando no comércio. Isso, aliás, já foi notado em pesquisa da CNC.

Estudo da entidade indica que o comércio não vai tão quanto o esperado neste ano, considerando que a economia brasileira vem crescendo mais do que o prevista em 2024. A projeção de crescimento do setor neste ano, inclusive, foi rebaixada pela CNC levando em conta o crescimento das apostas no país.

“O setor varejista brasileiro vem desempenhando bem em 2024, embora aquém do que era esperado para o ano. A CNC ajustou a projeção de crescimento do setor de 2,2% para 2,1%, devido a esse desempenho menos robusto nos seis primeiros meses”, informou a entidade.

A mesma CNC disse que as apostas também têm elevado o endividamento no país, o que reforça as perdas do comércio.

“Os cassinos online colocaram 1,3 milhão de brasileiros em situação de inadimplência, retirando R$ 1,1 bilhão do consumo do varejo nacional”, informou. “Mesmo num ambiente econômico de queda da taxa de juros na ponta ao consumidor, a quantidade de famílias que registraram contas em atraso tem apresentado tendência de avanço ao longo de 2024.”

A Strategy& ratificou que apostadores têm reduzido gastos para apostar e também se endividado por causa dos jogos online. A CNC estima que a perda do comércio causada pelas apostas pode piorar. Segundo a entidade, o faturamento do setor pode cair em até 11,2%.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/ministra-da-saude-considera-vicio-em-apostas-uma-pandemia-e-defender-campanha-de-conscientizacao/

Ministra da Saúde considera vício em apostas uma pandemia e defende campanha de conscientização

2024-09-29