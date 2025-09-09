Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Mundo Ministra da Saúde da Suécia desmaia em coletiva após tomar posse

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Ela explicou que o desmaio foi causado por uma queda de açúcar no sangue.(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

A nova ministra da Saúde da Suécia, Elisabet Lann, desmaiou durante cerimônia de posse nesta terça-feira (9). No vídeo acima, é possível ver a ministra caindo do púlpito após terminar seu discurso. As imagens também mostram representantes do governo prontamente ajudando a ministra após o acontecido.

Conforme a televisão pública sueca SVT, Lann foi retirada da sala após o mal-estar, mas conseguiu retornar à coletiva depois de alguns minutos. Ela explicou que o desmaio foi causado por uma queda de açúcar no sangue.

“Esta não foi exatamente uma terça-feira normal”, disse Lann na coletiva. Ela estava acompanhada pelo primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, pela ministra da Energia e Indústria, Ebba Busch, e outros membros do governo no momento.

Na hora do incidente, foi Busch quem colocou Lann de barriga para cima e depois a ajudou a se levantar.

Em nota, o premiê sueco Kristersson deu boas-vindas a nova ministra e afirmou estar feliz que ela esteja se sentindo bem “após uma primeira coletiva de imprensa um tanto dramática”.

Elisabet Lann assume a pasta do Ministério da Saúde da Suécia um dia após a renúncia de Acko Ankarberg Johansson, conforme a SVT.

Antes de tomar posse, Lann era vereadora em Gotemburgo pelos Democratas-Cristãos. Ela também integra a direção nacional e o comitê executivo do partido.

1º dia
Lann, de 48 anos, assume o cargo no Ministério da Saúde da Suécia um dia após a renúncia de Acko Ankarberg Johansson, que havia anunciado recentemente sua intenção de disputar nova vaga no Parlamento. Antes da nomeação, Lann era vereadora em Gotemburgo pelo partido Democratas-Cristãos (KD) e integrava a direção nacional e o comitê executivo da sigla.

O setor da saúde é uma das principais bandeiras do partido, que prometeu reduzir as longas filas de atendimento médico, consideradas ilegais na Suécia, mesmo após aportes bilionários.

Segundo comunicado oficial divulgado após o incidente, a ministra encontra-se em condição estável e sem riscos graves à saúde.

Suécia anuncia corte de 30 bi em impostos até 2026

A ministra das Finanças da Suécia, Elisabeth Svantesson, confirmou nesta 2ª feira (8.set.2025) que o país planeja cortar cerca de 30 bilhões de coroas suecas (US$ 3,2 bilhões) em impostos até 2026. A fala se deu durante conversa com jornalistas em Helsinque, na Finlândia

“Para uma família com um policial, uma enfermeira e duas crianças em idade pré-escolar, isto pode significar um total de 1.800 coroas suecas a mais por mês no próximo ano”, afirmou a ministra. Com informações do portal Metrópoles.

