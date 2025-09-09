Mundo Estados Unidos adia entrada de nova regra para visto de turismo e negócios

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A mudança amplia o rol de pessoas que precisam da etapa presencial para obter a autorização de entrada no país americano. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os Estados Unidos adiaram mudança na regra para obtenção de vistos de turismo e negócios que exige entrevista presencial para todos os casos em que a autorização é solicitada pela primeira vez. A medida havia sido anunciada no fim de agosto e passaria a valer na última terça-feira (2).

De acordo com a assessoria de imprensa da embaixada dos EUA em Brasília, a decisão de adiamento é do Departamento de Estado americano, que “só a aplicará depois da definição dos detalhes operacionais”. Ainda não há nova data para que a mudança entre em vigor.

Segundo a nova regra, somente podem ficar isentos da entrevista presencial quem solicitar renovação de vistos B1, B2 ou B1/B2 que tenham expirado há, no máximo, 12 meses, e que já tinham 18 anos quando o documento anterior foi emitido.

A mudança amplia o rol de pessoas que precisam da etapa presencial para obter a autorização de entrada no país americano. Enquanto a nova regra não entra em vigor, menores de 14 anos e maiores de 79 não precisam obrigatoriamente da entrevista para os vistos de não imigrantes.

A exigência passará a valer para candidatos de todos os países dos quais os EUA exigem vistos para entrada em território americano. Existem algumas exceções:

solicitantes de vistos diplomáticos ou oficiais;

candidatos de vistos A-1, A-2, C-3 (exceto empregados domésticos), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6 ou TECRO E-1 (no geral, direcionados a órgãos internacionais e militares);

requerentes de renovação de um visto B-1, B-2 ou B-1/B-2 (turismo/negócios de curta duração) que ainda está válido ou expirou há menos de 12 meses e tinha pelo menos 18 anos quando o visto anterior foi emitido.

Para conseguir a isenção no último caso, de vistos de turismo e negócios, os solicitantes devem atender ainda a outros critérios:

fazer a solicitação no seu país de nacionalidade ou residência;

nunca ter tido um pedido de visto recusado (a menos que tal recusa tenha sido retirada);

não ter inelegibilidade aparente ou potencial.

Os EUA não detalharam o que podem considerar inelegibilidade aparente ou potencial. Deixaram claro, no entanto, que os funcionários consulares podem exigir a entrevista, a depender do caso, depois de analisar as informações de um requerimento. Com informações da Folha de São Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/estados-unidos-adia-entrada-de-nova-regra-para-visto-de-turismo-e-negocios/

Estados Unidos adia entrada de nova regra para visto de turismo e negócios

2025-09-09