Quarta-feira, 10 de setembro de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Política Presidente do Senado diz que segue trabalhando em texto alternativo da anistia a condenados pelo 8 de Janeiro

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2025

Compartilhe esta notícia:

"Já falei isso tem quatro meses", declarou o presidente do Senado a jornalistas. (Foto: Andressa Anholete/Agência Senado)

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nessa terça-feira (9) que segue trabalhando para apresentar uma proposta alternativa ao projeto de lei que prevê anistia aos envolvidos na trama golpista que buscava manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

“Estou trabalhando no texto alternativo. Já falei isso tem quatro meses”, disse na saída do plenário da Câmara.

Como mostrou o Valor Econômico, diante da pressão no presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para pautar o projeto que prevê uma ampla anistia para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023 e na trama golpista, Alcolumbre quer apresentar um texto que atualize a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito. A ideia é ter tipos penais diferentes, distinguindo organizadores e financiadores da chamada “massa de manobra”.

Na prática, o texto diminuiria as penas dadas aos civis envolvidos na tentativa de golpe, deixando de fora da proposta a políticos, como o ex-presidente, militares e agentes das forças de segurança condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Líder do governo no Congresso e aliado de primeira hora de Alcolumbre, o senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) acredita que a oposição reagiu mal à proposta do presidente do Congresso na semana passada e que isso pode inviabilizar inclusive o projeto que prevê um ajuste na dosimetria das penas.

“No Senado, quanto mais pressão, quanto mais tentativa de intimidação, mais o corpo fica firmado. Devido aos últimos eventos, eu acho difícil, até a proposta de dosimetria da pena vir a tramitar lá. Eu acho que hoje até a proposta de dosimetria da pena está sendo colocada em xeque porque houve uma disposição da parte do presidente Davi de fazer um aceno sobre a proposta de dosimetria. Havia uma admissibilidade da parte de partidos que apoiam o governo de dialogar sobre o debate. E ocorreu, por parte da oposição, ofensas, ataques, intimidações, agressões. Se não conseguiram dar golpe de estado com isso, não é com grito que vão conseguir”, disse Randolfe.

Nessa terça-feira, os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, votaram pela condenação de Bolsonaro por liderar organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado. Ambos também votaram pela condenação de outros sete réus.

O placar na Primeira Turma do STF está 2 a 0 pela condenação de Bolsonaro e aliados. Ainda faltam votar os ministros Luiz Fux, Cármen Lúcia e o presidente do colegiado, Cristiano Zanin. (Com informações do Valor Econômico)

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Política

Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Presidente da Câmara dos Deputados diz que não há previsão de pautar anistia e nem de definir o relator
https://www.osul.com.br/presidente-do-senado-diz-que-segue-trabalhando-em-texto-alternativo-da-anistia-a-condenados-pelo-8-de-janeiro/ Presidente do Senado diz que segue trabalhando em texto alternativo da anistia a condenados pelo 8 de Janeiro 2025-09-09
Deixe seu comentário

Últimas

Mundo Trump sofre revés na Justiça ao tentar afastar integrante do Banco Central norte-americano
Mundo Polônia e Otan acionam caças após drones russos invadirem o espaço aéreo do país
Futebol Seleção Brasileira perde por 1 a 0 para a Bolívia e encerra Eliminatórias em quinto lugar
Brasil Mega-Sena: prêmio acumula e vai a R$ 55 milhões
Porto Alegre Unidade Móvel de Saúde Animal de Porto Alegre atende duas regiões nesta semana
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra em julho o melhor mês do ano em vendas
Rio Grande do Sul Quase 800 mil passageiros utilizaram os trens durante a Expointer, informa a Trensurb
Economia Tarifaço: exportação brasileira de café cai e a Alemanha se torna maior compradora
Mundo Peso argentino registra o pior desempenho frente ao dólar em 2025
Política Na visão de expoentes do Centrão, Tarcísio está exagerando na busca pela bênção de Bolsonaro para disputar as eleições em 2026
Pode te interessar

Política Supremo fica a um voto de condenar Bolsonaro por liderar trama golpista e ensaia frente contra anistia

Política Ministro Flávio Dino acompanha Alexandre de Moraes pela condenação de Bolsonaro e mais 7 réus pela trama golpista; placar está em 2 a 0

Política Oposição pede anulação de julgamento de Bolsonaro, com base no desfecho do caso de Lula na Lava-Jato

Política Cúpula militar faz chegar ao Supremo pedido para que Bolsonaro não seja preso em quartel