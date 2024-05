Rio Grande do Sul Ministra da Saúde detalha ações para combater avanço de doenças no Rio Grande do Sul após enchentes

28 de maio de 2024

Ministra da Saúde citou medidas contra leptospirose, hepatite A e raiva no Estado atingido por fortes chuvas

Com as águas baixando no Rio Grande do Sul após as fortes chuvas e enchentes, surge outra preocupação: o aumento de casos de doenças transmitidas pela água contaminada. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, detalhou em entrevista as medidas do governo federal para conter o avanço dessas enfermidades no Estado.

Até o momento já são mais de 1.500 casos de leptospirose em análise no RS, com 124 confirmados e 5 mortes registradas. Outros 9 óbitos estão sendo investigados. O Ministério da Saúde enviou ao estado kits com medicamentos e antibióticos para o tratamento da leptospirose, doença transmitida pela urina de ratos.

De acordo com a ministra, mesmo sem confirmação diagnóstica, pessoas com sintomas como febre, dores pelo corpo e dores na panturrilha que tiveram contato com a água devem iniciar o tratamento com antibióticos sob orientação médica.

Os serviços de saúde estão sendo reforçados com hospitais de campanha e a atuação de profissionais da Força Nacional e do Exército. Na quinta-feira (30), a ministra irá ao RS com especialistas em vigilância, pesquisadores da Fiocruz e a Sociedade Brasileira de Infectologia para avaliar o quadro sanitário e recomendar novas ações.

Outras doenças em foco

Além da leptospirose, Nísia Trindade destacou a preocupação com casos de hepatite A, raiva em decorrência de mordeduras de animais resgatados, doenças respiratórias devido ao frio intenso e aglomerações nos abrigos. A saúde mental também é um foco de atenção para as vítimas e profissionais de saúde que perderam suas casas.

A ministra enfatizou a importância de um trabalho conjunto com as secretarias estadual e municipais de saúde para orientar a população, monitorar casos e adotar medidas adequadas neste momento de emergência sanitária causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul.

