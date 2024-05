Inter Inter tem jogos adiados no Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Em junho, a equipe disputará cinco jogos, sendo três em casa e dois como visitante Foto: Juliana Zanatta/Internacional Em junho, a equipe disputará cinco jogos, sendo três em casa e dois como visitante (Foto: Juliana Zanatta/Internacional) Foto: Juliana Zanatta/Internacional

O Inter conheceu as novas datas das partidas do Campeonato Brasileiro Feminino, adiadas em razão das enchentes no Rio Grande do Sul. As Gurias Coloradas tiveram postergados jogos contra São Paulo, Ferroviária, Avaí-Kindermann e RB Bragantino.

Em junho, as Coloradas disputarão cinco jogos, sendo três em casa e dois como visitante. Com a nova atualização do calendário, a partida contra o Botafogo também sofreu alteração.

Já na reta final da competição, o Inter receberá o RB Bragantino no dia 1º de julho. Com datas ainda a serem definidas, a penúltima e última rodadas do campeonato ocorrerão após as Olímpiadas de Paris.

Confira a tabela de jogos atualizada das Gurias Coloradas:

8ª Rodada – Internacional x Atlético-MG

09/06 – 17h – Sesc

9ª Rodada – Avaí-Kindermann x Internacional

13/06 – 15h – Estádio Municipal de Caçador

10ª Rodada – Botafogo x Internacional

17/06 – 15h – Estádio Nilton Santos

11ª Rodada – Internacional x São Paulo

23/06 – 11h – Sesc

12ª Rodada – Internacional x Ferroviária

27/06 – 15h – Sesc

13ª Rodada – Internacional x Red Bull

01/07 – 15h – Sesc

14ª Rodada – Palmeiras x Internacional

Data a definir

15ª Rodada – Internacional x Santos

Data a definir

