Grêmio Gurias Gremistas intensificam preparação visando o Brasileirão Feminino

Por Redação O Sul | 28 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











Atividades iniciaram na segunda-feira com foco na parte física e tática Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio Atividades iniciaram na segunda-feira com foco na parte física e tática (Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio) Foto: Rodrigo Fatturi/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No Complexo Esportivo da Ulbra, em Canoas, o Grêmio começou mais uma semana de treinamentos com foco no duelo contra o Flamengo, válido pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Entre segunda e esta terça-feira (28), as Gurias Gremistas realizaram trabalhos físicos, técnicos e táticos no campo do CT de treinamento.

Nesta terça-feira (28), a manhã iniciou com confrontos de 1×1 e 2×2. Logo depois, os trabalhos seguiram na parte técnica. Em campo menor, em 3×3, as atletas tinham o objetivo de fazer o gol para aprimorar a finalização, além de ajustar a marcação na recomposição defensiva.

Durante esta semana, a goleira Lorena, a lateral Nairelis e a meia Dayana Rodríguez desfalcam a equipe nos treinamentos. As jogadoras se apresentaram em suas respectivas seleções do Brasil e Venezuela, para amistosos visando as Olimpíadas de Paris.

Devido às enchentes no Rio Grande do Sul, as Gurias Gremistas tiveram três jogos adiados que ainda serão remarcados pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). No próximo dia 7 de junho, a equipe volta a campo para enfrentar o Flamengo, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gurias-gremistas-intensificam-preparacao-visando-o-brasileirao-feminino/

Gurias Gremistas intensificam preparação visando o Brasileirão Feminino

2024-05-28